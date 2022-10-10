Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган предупредил о значительных трудностях для ЕС при ограничении поставок газа
Армия
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк
Армия
Украинские атаки отбиты на всех направлениях
Общество
Спасатели обнаружили группу пропавших на Камчатке туристов
Экономика
Европе предрекли нехватку газа на зиму
Мир
В Нигерии из-за опрокидывания лодки погибли более 70 человек
Армия
Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепрайоны ВСУ
Политика
Путин поручил газифицировать Камчатку за счет проекта «Сахалин-2»
Армия
Российские десантники огнем из ПТРК уничтожили иностранную технику боевиков
Общество
В даркнете стали предлагать услуги «эвакуации» из страны
Происшествия
Трое мужчин пропали в районе термальных источников на Камчатке
Армия
Артиллерийское подразделение ВДВ уничтожило огневые позиции ВСУ

Киберпреступники научились скрываться в сетях компаний

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд ИБ-компаний и госкорпорация «Ростех» в текущем году фиксируют мощный рост активности злоумышленников в отношении инфраструктур и внутренних сетей компаний. Как рядовым пользователям, работникам компаний и системным администраторам не стать жертвой продвинутого криминалитета — в материале «Известий».

Не попасться в Сети: как РФ защитит цифровую инфраструктуру от кибератак с Запада
В стране будет создана государственная система информационной безопасности

Причем методы становятся всё более тонкими и изощренными. Организации могут годами не догадываться о присутствии злоумышленников в инфраструктуре банков и предприятий

За прошедшие месяцы 2022 года специалисты по информационной безопасности (ИБ) зафиксировали сразу несколько техник, которые позволяли хакерам оставаться незаметными и заражать жертв через ранее неизвестные каналы, сообщили «Известиям» в ИБ Positive Technologies. Первая относится к взаимодействию с контрольным сервером, где хакеры всё чаще стали использовать облачные сервисы или мессенджеры. Такой трафик всегда зашифрован и легко маскируется под легитимный, так как соединение происходит с известным ресурсом.

Еще одна возможность для легкого и незаметного проникновения в сеть — атака через сторонние пакеты для программирования, например, для Python или JavaScript. Такая атака нацелена больше на разработчиков, но от этого она и более опасна, так как потенциально может принести много вреда компании.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Осада и каска: киберпреступники научились скрываться в сетях компаний

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022