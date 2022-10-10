Вооруженные силы России и подразделения народных республик Донбасса 8 и 9 октября вели оборонительные бои. Только на Николаево-Криворожском направлении за сутки было уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Эксперты отмечают: союзные силы хорошо подготовились к обороне и дали противнику достойный отпор. 8 октября в Минобороны сообщили, что командующим группировкой войск в районе проведения специальной военной операции назначен генерал Сергей Суровикин — участник нескольких войн и вооруженных конфликтов.

В выходные дни киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно на нескольких направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, 9 октября в районе Купянска противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВФУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в направлении Кисловки Харьковской области и Куземовки ЛНР.

«Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин», — рассказал в воскресенье, 9 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Держаться сильней: украинские атаки отбиты на всех направлениях