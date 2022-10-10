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WP назвала решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи помощью России

WP: Саудовская Аравия, сократив добычу нефти, помогает России в спецоперации на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Принятое ОПЕК+ решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в день помогает России. Об этом 8 октября заявила американская газета The Washington Post (WP).

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По данным газеты, решение ОПЕК+ по нефти создает экономические риски для США и стран Европы, а также мешает ввести запланированный потолок цен на энергоресурсы России.

«Всё это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине», — сказано в газете.

Авторы публикации добавили, что видят в принятом решении «крен» Саудовской Аравии в сторону России, с которой у страны есть общий интерес — повысить цены на нефть. При этом уточняется, что попытки президента США Джо Байден наладить диалог с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом безуспешны.

«Это соглашение — провал внешней политики президента Байдена, и оно нанесло удар по Соединенным Штатам и их союзникам сразу на нескольких фронтах», — заключили авторы статьи.

10 октября экс-посол США в ООН Никки Хейли назвала решение ОПЕК+ по нефти принятым назло Байдену. Она отметила, что организация по нефтедобыче не является другом США и даже намерена наказать американского лидера своим решением сократить нефтедобычу.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение о том, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является не «победой России», а «победой здравого смысла». По словам Пескова, принятое ОПЕК+ решение о снижении добычи уровня нефти стало результатом работы стран, занимающих в картеле ответственную позицию.

Двумя днями ранее газета The Washington Times сообщила, что группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+.

6 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Решение призвано сдержать падение цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.

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