Спасатели обнаружили группу пропавших на Камчатке туристов

На Камчатке спасатели обнаружили трех туристов, которые пропали в районе Больших Банных источников в Елизовском муниципальном районе. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила пресс-служба территориального управления МЧС.

В ведомстве отметили, что пропавшие мужчины были найдены в 10 км от трассы. Помощь им не требуется, они едут самостоятельно. Уточняется, что туристы задержались из-за плохой дороги.

К спасателям за помощью обратилась родственница одного из туристов. Она сообщила, что граждане не вернулись в запланированное время и что связь с ними отсутствует, пишет RT.

При благоприятных погодных условиях спасатели планировали использовать беспилотники в ходе поиска пропавших, отмечает Pravda.Ru. Отмечается, что в регионе выпали обильные осадки.