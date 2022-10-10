Путин поручил определить перечень туристических объектов, разрешенных в лесу

Президент России Владимир Путин поручил определить перечень объектов, которые можно строить в лесных зонах. Список поручений президента опубликован 7 октября на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения об использовании лесов в целях развития туризма, в том числе об определении перечня объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере туризма (включая гостиницы), строительство которых допускается в лесах», — говорится в публикации.

Разработать перечень он поручил до 20 декабря этого года.

Среди поручений также числится принятие дополнительных мер по предотвращению незаконного оборота водных биологических ресурсов и рыбной продукции.

Путин утвердил перечень по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, которое состоялось 5 сентября.

Также Путин поручил правительству разработать проект газификации Камчатского края за счет проекта «Сахалин – 2». Отмечается, что доклад по этому поручению должен быть предоставлен до 1 февраля 2023 года, далее — ежегодно.