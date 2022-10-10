Артиллерийское подразделение ВДВ уничтожило огневые позиции ВСУ

Артиллерийское подразделение Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожило огневые позиции украинских националистов. Кадры работы военных публикует Минобороны РФ 10 октября.

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 нанесли удары по выявленным огневым позициям артиллерии боевиков. Также артиллеристы отработали огневые задачи по укрепленным опорным пунктам противника. Контроль поражения целей осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Бойцы также рассказали об опыте работы с гаубицами, одну из которых они назвали «Марина».

«Очень эффективное оружие, очень мобильное, практически никаких проблем с ней не возникает, а если что-то случается, то достаточно 50 минут, чтобы устранить неполадки», — рассказал начальник штаба гаубичного дивизиона.

«Ни разу нас не подводила наша «Маринка», ни разу не давала сбой. Орудие точно бьет», — добавил артиллерист Андрей.

Ранее, 4 октября, Минобороны России показало кадры уничтожения скопления украинской техники ударом артиллерии ВДВ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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