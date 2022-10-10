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В даркнете стали предлагать услуги «эвакуации» из страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В даркнете и Telegram-каналах активизировались мошенники, предлагающие клиентам способы срочно покинуть Россию, рассказал «Известиям» источник в одной из компаний по информационной безопасности.

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«За последние пару недель на фоне частичной мобилизации в России практически с нуля сформировался целый «черный» рынок услуг, предлагающий приобрести необходимые поддельные документы, например заграничные паспорта, шенгенские визы. Важно понимать, что практически за всеми такими предложениями стоят мошенники, конечная цель которых хищение — денежных средств или персональных данных жертвы», — сообщил собеседник «Известий».

Корреспондент «Известий», воспользовавшись предоставленной источником информацией, попробовал заказать себе шенгенскую визу через один из подобных Telegram-каналов. Там услугу оценили в $800, а срок изготовления — в 3–5 дней. При этом, отвечая на уточняющие вопросы, признали, что даже за такую сумму документ будет фальшивкой, не занесенной в специальную базу — визовую информационную систему (VIS) стран Шенгенского соглашения. На вопрос корреспондента: «То есть вы продаете просто красивую отрисовку?», собеседник ответил: «Да, в базу мы ее не заносим».

По сути, такая виза может выполнять только одну функцию — пройти паспортный контроль при вылете из России. Потому что въехать по ней в любую страну Шенгенского соглашения практически нереально.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Визовая задержка: в даркнете стали предлагать услуги «эвакуации» из страны

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