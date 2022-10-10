ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги на границе

Украина взорвала практически все пограничные мосты и заминировала дороги на границе с Белоруссией. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо.

«На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах», — сказал Лаппо в эфире телеканала СТВ.

Он также отметил, что с украинской стороны на границу выходят не пограничники, а территориальная оборона. При этом, по словам главы ГПК, с украинской стороны ведется постоянная воздушная разведка, а в белорусских пограничников целятся оружием.

Ранее в этот день МИД Белоруссии вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, заявляя о планах Киева нанести удар по белорусской стороне. Украина назвала информацию об атаке не соответствующей действительности.

21 сентября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что армия страны в случае перехода границы и каких-либо провокаций со стороны соседних стран готова дать отпор. Белоруссия, по его словам, не представляет никому угрозы, но предпринимает все шаги для защиты западных и южных рубежей.

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что планам превратить Белоруссию в некое подобие Украины не суждено сбыться. По словам белорусского лидера, важно упреждать попытки действовать в этом направлении и сохранять бдительность.

17 сентября Лукашенко в ходе патриотического форума «Это НАША история!», посвященного Дню народного единства страны, заявил, что Белоруссия будет защищать исконно национальные границы страны. Он добавил, что белорусскому народу еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость и готовность отвечать на геополитические вызовы XXI века.

В тот же день президент Белоруссии заявил, что США подталкивают страны Европы к военному противоборству с Россией на территории Украины.