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Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепрайоны ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа продолжают уничтожать бронетехнику и укрепленные позиции украинских боевиков. Кадры публикует Минобороны России 10 октября.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, оборонительных сооружений, пунктов управления, огневых средств, вооружения и военной техники противника. Огонь ведется на дальностях до 30 км. Для уничтожения укреплений применяются фугасные снаряды, которые позволяют нанести максимальный урон противнику.

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Цель неплановая, срочная. Разведка обнаружила позиции украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые расположились в одном из домов в заброшенном садовом кооперативе. За работой артиллеристов в режиме реального времени следят операторы беспилотников. Первым же залпом артиллеристы попадают в цель. Следующие два осколочно-фугасных снаряда лишают украинскую диверсионную группу транспорта. На кадрах с дрона видно, как оставшиеся в живых боевики разбегаются по ближайшим канавам и кустам. Бывает, что в день каждое орудие гаубичной батареи выпускает до 50 снарядов. Координаты новых целей получают с помощью беспилотной авиации и корректировщиков, работающих на линии фронта.

Артиллеристы показали один из своих блиндажей. Командир батареи Евгений, не без гордости показывает полноценную столовую-кухню, которую обустроили на глубине более метра.

«Разместили столы. Печка, чтобы было тепло. Условия ничем ни отличаются от казармы. Солдатам уютно», — рассказал Евгений.

8 октября «Известия» опубликовали кадры работы «Ураганов» по позициям националистов. Данные о местоположении позиций подразделений украинских националистов артиллеристы получают с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 3 октября, военкор «Известий» показал артиллерийские перестрелки на рубежах Бахмута. Отмечается, что после смещения линии фронта союзные войска перенесли несколько огневых позиций на уже освобожденные территории.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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