Интерес к валютам стран СНГ резко вырос после объявления частичной мобилизации

С момента объявления частичной мобилизации у россиян резко вырос интерес к валютам стран СНГ и Турции, свидетельствуют данные маркетплейса «Сравни», с которыми ознакомились «Известия».

Больше всего внимания досталось армянскому драму и казахстанскому тенге. Их курсом за период с 21 сентября по 2 октября 2022-го интересовались в 7 и 6,5 раз чаще соответственно, чем в таком же периоде прошлого года. Также за это время физлица в 4,5 раза активнее следили за курсом азербайджанского маната, в 3 раза — узбекского сума, и более чем вдвое повысили интерес к турецкой лире и таджикскому сомони. Россияне не обошли стороной и традиционные валюты США и ЕС: внимание к их курсам возросло в 2 и 3,5 раза соответственно.

В крупных кредитных организациях «Известиям» подтвердили повышенный спрос россиян на указанные валюты. В Абсолют Банке сказали, что видят отмечаемую тенденцию на рынке. С конца сентября спрос на денежные единицы стран содружества усиливается, подчеркнули там. В «Сбере» сообщили, что из перечисленных валют государств СНГ работают только с казахстанским тенге. Интерес в абсолютном выражении к нему в наличном виде кратно меньше, чем на доллары США и евро, добавили в банке.

«Спрос на лиры стабильно высокий на протяжении длительного времени. Ранее и сейчас мы продаем 100% объема этой валюты, которые покупали у клиентов», — отметили в Сбербанке, напомнив, что в рамках текущих ограничений реализуют только ту наличную валюту, которая поступает от клиентов.

С 21 сентября у клиентов наблюдается умеренный рост интереса к наличной иностранной валюте, поделились в «Русском стандарте».

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Театр драма: интерес к валютам стран СНГ резко вырос после мобилизации