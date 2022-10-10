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Синоптики пообещали москвичам до 12 градусов выше нуля 10 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, преимущественно без осадков и температура до 12 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы в понедельник, 10 октября. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

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Днем температура воздуха составит от 10 до 12 градусов выше нуля, ночью опустится до нулевой отметки.

В Московской области синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов тепла в дневное время суток и от -2 градусов — в ночное.

Ветер ожидается северного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

9 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал золотую осень в Центральной России еще неделю. Тишковец объяснил предстоящую погоду выходом антициклона с запада, который продержится до воскресенья.

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