Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили бронетехнику и укрепрайоны ВСУ
Политика
Путин поручил газифицировать Камчатку за счет проекта «Сахалин-2»
Армия
Российские десантники огнем из ПТРК уничтожили иностранную технику боевиков
Общество
В даркнете стали предлагать услуги «эвакуации» из страны
Происшествия
Трое мужчин пропали в районе термальных источников на Камчатке
Армия
Артиллерийское подразделение ВДВ уничтожило огневые позиции ВСУ
Мир
В Китае предрекли конец гегемонии США
Экономика
Банки не начали устанавливать самозапрет на кредиты с 1 октября
Экономика
Интерес к валютам стран СНГ резко вырос после объявления частичной мобилизации
Мир
Экс-посол США назвала решение ОПЕК+ по нефти принятым назло Байдену
Мир
В результате наводнения в Венесуэле погибли 22 человека
Армия
Двух офицеров украинской разведки пленили в Херсонской области
Сюжет:

Попытка наступления на позиции артиллерии была пресечена прицельным огнем «Ураганов»

Попытка наступления украинских националистов на позиции артиллерии была пресечена прицельным огнем «Ураганов»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» прицельным огнем отразили попытку наступления украинских националистов на позиции артиллерии. Кадрами и деталями успешной боевой работы военнослужащих Восточного военного округа в рамках спецоперации в понедельник, 10 октября, поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Развертывание боевого комплекса занимает считанные минуты. Военные доставляют крупнокалиберные снаряды на огневые позиции и аккуратно доснаряжают ими «Ураганы».

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

Экипаж — во всеоружии, координаты цели — скорректированы, ювелирная точность огня — обеспечена. Информацию о расположении украинских целей заранее предоставляют беспилотные летательные аппараты. Так, любые передвижения украинских боевиков благодаря боевым дронам, играющим роль воздушных наводчиков на театре боевых действий, видны как на ладони.

Как рассказал старший разведчик управления артиллерийского дивизиона с позывным «Горный», в зависимости от цели и задачи применяются воздушные аппараты с разными габаритами. Например, «микродроны» — невидимые разведчики на малых дистанциях — выполняют полеты дальностью в 3 км, более крупные, используемые для передачи координат вражеской ствольной артиллерии, — в 20 км. Наконец, самые массивные беспилотные аппараты выступают в качестве информаторов для реактивных подразделений.

В процессе очередной корректировки огня украинские националисты, численностью до роты при поддержке боевых машин пехоты, предприняли попытку наступления на позиции российских военных.

«Была попытка наступления на наши позиции при осуществлении корректировки артиллерии. Мы смогли не допустить прорыва наших позиций», — рассказал «Горный».

Полученные с воздуха данные сверяет командир расчета, после чего дает команду. «Грады» залп за залпом выпускают по позициям националистов сверхскоростные ракеты. Снаряды растворяются в воздухе, оставляя лишь черный шлейф в небе. 30-километровое расстояние до цели боеприпасы преодолевают за считанные секунды. Как итог — украинский укрепрайон и бронетехника ликвидированы.

Боекомплект «Урагана» представляет собой 16 снарядов, при этом одного боеприпаса хватит на ликвидацию вражеского миномета. Ежедневно же артиллеристы выпускают по 3–4 залпа. Одиночными выстрелами уничтожаются вражеские окопы и замаскированные укрытия.

Ракеты реактивных систем поражают украинские укрепрайоны, бронетехнику и живую силу — таким образом расчеты поддерживают российскую пехоту, которая ведет ожесточенные ближние бои с националистами. К примеру, 8 октября корреспондент «Известий» Александр Морозов представил кадры работы «Ураганов» по позициям боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022