Попытка наступления на позиции артиллерии была пресечена прицельным огнем «Ураганов»

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» прицельным огнем отразили попытку наступления украинских националистов на позиции артиллерии. Кадрами и деталями успешной боевой работы военнослужащих Восточного военного округа в рамках спецоперации в понедельник, 10 октября, поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Развертывание боевого комплекса занимает считанные минуты. Военные доставляют крупнокалиберные снаряды на огневые позиции и аккуратно доснаряжают ими «Ураганы».

Экипаж — во всеоружии, координаты цели — скорректированы, ювелирная точность огня — обеспечена. Информацию о расположении украинских целей заранее предоставляют беспилотные летательные аппараты. Так, любые передвижения украинских боевиков благодаря боевым дронам, играющим роль воздушных наводчиков на театре боевых действий, видны как на ладони.

Как рассказал старший разведчик управления артиллерийского дивизиона с позывным «Горный», в зависимости от цели и задачи применяются воздушные аппараты с разными габаритами. Например, «микродроны» — невидимые разведчики на малых дистанциях — выполняют полеты дальностью в 3 км, более крупные, используемые для передачи координат вражеской ствольной артиллерии, — в 20 км. Наконец, самые массивные беспилотные аппараты выступают в качестве информаторов для реактивных подразделений.

В процессе очередной корректировки огня украинские националисты, численностью до роты при поддержке боевых машин пехоты, предприняли попытку наступления на позиции российских военных.

«Была попытка наступления на наши позиции при осуществлении корректировки артиллерии. Мы смогли не допустить прорыва наших позиций», — рассказал «Горный».

Полученные с воздуха данные сверяет командир расчета, после чего дает команду. «Грады» залп за залпом выпускают по позициям националистов сверхскоростные ракеты. Снаряды растворяются в воздухе, оставляя лишь черный шлейф в небе. 30-километровое расстояние до цели боеприпасы преодолевают за считанные секунды. Как итог — украинский укрепрайон и бронетехника ликвидированы.

Боекомплект «Урагана» представляет собой 16 снарядов, при этом одного боеприпаса хватит на ликвидацию вражеского миномета. Ежедневно же артиллеристы выпускают по 3–4 залпа. Одиночными выстрелами уничтожаются вражеские окопы и замаскированные укрытия.

Ракеты реактивных систем поражают украинские укрепрайоны, бронетехнику и живую силу — таким образом расчеты поддерживают российскую пехоту, которая ведет ожесточенные ближние бои с националистами. К примеру, 8 октября корреспондент «Известий» Александр Морозов представил кадры работы «Ураганов» по позициям боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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