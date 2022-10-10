Алкоголь и презервативы будут без препятствий импортировать из ЕС

С 10 октября и до конца года Россия закрывает свою границу для европейских фур, которые везут в нашу страну потребительские товары. Об этом сказано в уже утвержденном постановлении правительства. «Известия» ознакомились с документом.

С этого момента транспорт может следовать до границы России, после чего товары из фур придется перегрузить в отечественный транспорт, либо перецепить. Такой подход уже практикует Белоруссия, которая запретила транспорту из ЕС въезжать в страну, сделав исключения для агропромышленной продукции, продовольствия, лекарств.

По аналогии Россия подготовила свой список товаров, которые не попадут под ограничения: то есть европейские фуры с ними смогут пересекать границу и следовать до места назначения в стране. Речь идет о 58 категориях продукции. Бизнес просил предусмотреть такую возможность для части импорта. При обсуждении упоминали скоропортящиеся товары и максимально необходимые людям — например, лекарства, овощи, молочную продукцию, которая может испортиться при длительной перецепке или перегрузке: этот процесс может занимать несколько дней. Ведомства согласовали исключения. В них, кроме вышеперечисленных, попали нетривиальные товары, которые с первого взгляда сложно причислить к продукции первой необходимости или к скоропортящимся продуктам.

Речь идет об алкоголе и безалкогольных напитках, контрацептивах, табаке, бытовой химии и музыкальных инструментах. В Минпромторге «Известиям» пояснили, почему эти наименования оказались в перечне исключений. Ведомство подчеркнуло, что список формировали с учетом мнения промышленных предприятий и торговли. Ранее крупнейшие продовольственные сети действительно просили исключить алкоголь, — компании опасались, что ценные бутылки разобьют.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Исключительный список: алкоголю и презервативам дали привилегии при ввозе из ЕС