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Пассажиры поезда поделились впечатлениями от поездки из Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Поезда из Крыма в Москву были хорошо организованы и вовремя выехали, а молодежь исполняла гимн России во время следования состава по Крымскому мосту. Об этом рассказали пассажиры корреспонденту «Известий» в понедельник, 10 октября.

«Сформировали состав, и мы выехали вовремя. Обстановка была на вокзале замечательная. Никакой паники не было. Что мне понравилось, наша молодежь, когда мы проезжали Крымский мост, исполняла гимн России и аплодировали. А работники нам махали рукой, приветствовали наш поезд», — рассказала Елена Юнцова.

Начальник поезда Анатолий Немкович отметил, что рейс отправился в кратчайшие сроки, а поездкой пассажиры остались довольны.

«Спасибо большое нашему руководству за организацию и слаженность коллектива, все в кратчайшие сроки сделали и пустили рейс за кратчайшее время. Довезли, все довольны, счастливы», —сказал он.

Ранее днем запустили движение пригородных поездов и автомобилей по Крымскому мосту. Отмечается, что на автодорожной части сооружения налажено освещение, нанесена новая разметка и восстановлено барьерное ограждение.

Берег правых: движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливается
Как организуют снабжение полуострова после ЧП

Минтранс также сообщил о планах привлечь дополнительные суда для паромных перевозок в Крыму. Отмечается, что перевозки осуществляются бесплатно.

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что все пассажиры автобусов, ожидавшие переправы из Крыма на Кубань, отправлены из Керчи либо на катерах, либо на пароме. Он добавил, что некоторые пассажиры осуществили переправу катерами, которые работают на линии порт «Крым» — порт «Кавказ».

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

9 октября президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Он добавил, что его организовали спецслужбы Украины.

Глава Следственного комитета Александром Бастрыкин сообщил, что сотрудникам ФСБ
удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. Кроме того, ведомством возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205 «Терроризм».

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