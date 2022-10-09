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Через Керченский пролив за сутки перевезли более 1400 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Керченская паромная переправа перевезла 1490 человек и 162 грузовика. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России 9 октября.

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«По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе из Крыма — 712, в Крым — 778 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Сообщается, что за это время паромы также перевезли в порт Кавказ — 85 большегрузных автомобилей, в крымский порт Керчь — 77 тяжелых грузовиков.

По сообщению Минтранса, паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, а масштабы перевозок будут расширяться. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного судна.

Кроме того, врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что все пассажиры автобусов, ожидавшие переправы из Крыма на Кубань, отправлены из Керчи либо на катерах, либо на пароме. Он добавил, что некоторые пассажиры осуществили переправу катерами, которые работают на линии порт «Крым» — порт «Кавказ».

Теракт на Крымском мосту, повлекший за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошел утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

9 октября президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Он добавил, что его организовали спецслужбы Украины.

Глава Следственного комитета Александром Бастрыкин сообщил, что сотрудникам ФСБ
удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. Кроме того, ведомством возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205 «Терроризм».

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