Маск описал русской пословицей эскалацию напряженности в мировой политике

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск опубликовал русский анекдот и процитировал русскую пословицу. Таким образом 9 октября он заявил о риске катастрофы из-за эскалации конфликтов по всеми миру.

Версия шутки американского предпринимателя повествует о русском крестьянине, который поймал золотую рыбку, пообещавшую ему исполнить только одно желание на выбор: замок, слитки золота или корабль для путешествий. При этом рыбка уточнила, что сосед крестьянина получит всё загаданное в двойном размере. Крестьянин без раздумий отвечает: «В таком случае, выколи мне один глаз».

«Око за око оставляет всех слепыми», — написал в своем Twitter Маск.

Илон Маск объяснил, что смысл анекдота и пословицы в том, что в ситуациях глобальных масштабов всё начинает работать «по принципу рекурсии».

Ранее, 5 октября, в своем Twitter Маск заявил, что в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю тех, кто там живет. Таким образом бизнесмен объяснил, что русские люди составляют большую часть в ряде восточных регионов Украины, и они выбирают Россию.

Двумя днями ранее предприниматель опубликовал в своем Twitter опрос о том, должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине. При этом он отметил, что победа украинский стороны в конфликте маловероятна.