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Американский офицер предупредил о перебоях с поставками оружия США на Украину

Американский офицер Донато: у США возникнут проблемы с поставками оружия Киеву этой зимой
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Фото: Global Look Press/Roland Balik
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Тяжелое положение оборонного сектора США приведет к перебоям поставок оружия на Украину предстоящей зимой. Об этом в статье для издания The National Interest написал офицер военной разведки США Джозеф Донато.

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«Американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются», — говорится в статье от 7 октября.

Автор отмечает, что при нынешних темпах боевых действий, которые ведет украинская армия, США и союзники с трудом сумеют обеспечить поставки боеприпасов Киеву этой зимой.

По мнению Донато, причина кроется в деиндустриализации США, которая продолжалась десятилетиями и усугубила проблемы в логистике, а также сильно уменьшила объемы военного производства, пишет «Газета.Ru».

Накануне отставной полковник корпуса морской пехоты ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан также заявил, что США вскоре не смогут поставлять на Украину определенные виды боеприпасов, потому что они расходуются быстрее, чем их можно восполнить.

6 октября член палаты представителей американского конгресса от республиканской партии Крис Стюарт отметил, что конгресс США не может бесконечно выделять деньги Украине без понимания стратегии президента страны Джо Байдена.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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