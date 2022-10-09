По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов

Запущено движение пригородных поездов по Крымскому мосту. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в Минтрансе.

«Первый пригородный поезд, который уже отправился из Керчи, пересек Крымский мост, а с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также проехал по Крымскому мосту. С завтрашнего дня движение пригородных поездов по Крымскому мосту будет осуществляться согласно расписанию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Как указал министр транспорта РФ Виталий Савельев, запустить движение составов позволили проведенные на крымском мосту работы, которые ведутся в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить жителей транспортной связью, а перевозчиков — привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности.

Кроме того, ранее днем запустили автомобильное движение по мосту. Отмечается, что на автодорожной части сооружения налажено освещение, нанесена новая разметка и восстановлено барьерное ограждение.

Минтранс также сообщил о планах привлечь дополнительные суда для паромных перевозок в Крыму. Отмечается, что перевозки осуществляются бесплатно.

Врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что все пассажиры автобусов, ожидавшие переправы из Крыма на Кубань, отправлены из Керчи либо на катерах, либо на пароме. Он добавил, что некоторые пассажиры осуществили переправу катерами, которые работают на линии порт «Крым» — порт «Кавказ».

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

9 октября президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. Он добавил, что его организовали спецслужбы Украины.

Глава Следственного комитета Александром Бастрыкин сообщил, что сотрудникам ФСБ

удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. Кроме того, ведомством возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205 «Терроризм».