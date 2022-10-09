«Ростов» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» со счетом 3:2 обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ).

В составе «Ростова» голами отметились Александр Сильянов, Дмитрий Полоз и Алексей Миронов.

У «Краснодара» отличились Олакунле Олусегун и Джон Кордоба. После 57-ой минуты гости играли в меньшинстве, так как с поля был удален защитник Кайо Панталеан.

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице, пишет «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» располагается на пятой строчке и имеет в своем активе 21 очко.

Ранее в этот же день играли «Торпедо» и «Пари НН», однако, встреча завершилась безголевой ничьей.