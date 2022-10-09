Песков назвал неверной постановкой вопроса рассуждения о связи теракта на Крымском мосту с ядерной доктриной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «совсем неверной постановкой вопроса» рассуждения о том, попадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины РФ.

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — сказал он «РИА Новости» в воскресенье, 9 октября.

Таким образом Песков ответил, означают ли слова президента РФ Владимира Путина о том, что теракт на Крымском мосту был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Москвой ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.

Ранее в этот день Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. На встрече он прокомментировал ЧП на Крымском мосту. Бастрыкин заявил, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта. Он также отметил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части объекта, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. Владелец автомобиля и его водитель установлены.

По предварительным данным СК России, в результате произошедшего погибли три человека.