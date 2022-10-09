Сухогруз Super Henry с украинской пшеницей прибыл в Кению

Сухогруз Super Henry с украинской пшеницей в 20:45 мск 9 октября прибыл в кенийский порт Момбаса. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Судно вышло из порта Одесса 7 сентября. Выход судна из порта одобрил Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

В Кению доставлены 51,4 тыс. т пшеницы.

Вывоз сельхозпродукции с Украины ведется по гуманитарному коридору, который контролируют представители СКЦ. Они досматривают каждое судно перед входом в Босфор. Также проводится досмотр порожних сухогрузов, которые идут в порты Украины.

Ранее 9 октября в минобороны Турции сообщили, что в выходные из портов Украины вышли семнадцать наполненных зерном судов. 6 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что объем продовольствия, вывезенного из украинских портов благодаря зерновому коридору, превысил 6 млн т.

3 октября глава конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан сообщила, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. Она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

До этого, 27 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с поставками продовольствия беднейшим странам мира не меняется. По его мнению, это стало «сплошным надувательством» со стороны Запада. По словам Путина, по состоянию на 23 сентября из 203 судов, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

8 сентября Эрдоган также отмечал, что украинское зерно направляют не в беднейшие страны, а на территорию Евросоюза.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.