Байден и Шольц обсудили дальнейшую помощь Украине

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров обсудили дальнейшую помощь Украине и расширение давления на Россию. Об этом 9 октября говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Речь велась о «привлечении России к ответственности за ее жестокие действия и предоставлении безопасности и экономической помощи Украине».

Кроме того, Шольц и Байден обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и отметили важность доступного энергоснабжения.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что в США хотели бы прийти к скорейшему урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем. По его словам, весь мир желает скорейшего прекращения конфликта на Украине, который, по мнению Кирби, продолжается «слишком долго».

Он подчеркнул, что Россия якобы препятствует началу переговоров, не демонстрируя сигналов о готовности к ним.

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной прошел 29 марта в Турции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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