Реклама
Прямой эфир
Мир
В Стамбуле прогремел взрыв
Общество
Специалисты восстановили электроснабжение Энергодара
Происшествия
Житель Донецка пострадал от взрыва мины «Лепесток»
Общество
ФСБ указала на увеличение интенсивности обстрелов приграничной территории России
Мир
Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии
Мир
СМИ сообщили о нехватке топлива на 30% АЗС во Франции
Происшествия
В Херсоне прогремели не менее четырех взрывов
Мир
Welt узнал об открытии в Евросоюзе центров по обучению военных Украины
Происшествия
Около Мелитополя на трассе гражданского снабжения подорвали фугас
Общество
Хуснуллин сообщил о запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста
Происшествия
Радиотелебашня загорелась на северо-западе Москвы
Происшествия
Задержаны трое обвиняемых в нападении на инкассаторов в Орске
Сюжет:

Байден и Шольц обсудили дальнейшую помощь Украине

Белый дом: Байден и Шольц обсудили дальнейшую помощь Украине
0
Фото: TASS/FILIP SINGER
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров обсудили дальнейшую помощь Украине и расширение давления на Россию. Об этом 9 октября говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Саммит с собой: к чему лидеры ЕС пришли на встрече в Праге
И как Европа планирует дальше помогать Киеву

Речь велась о «привлечении России к ответственности за ее жестокие действия и предоставлении безопасности и экономической помощи Украине».

Кроме того, Шольц и Байден обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и отметили важность доступного энергоснабжения.

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что в США хотели бы прийти к скорейшему урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем. По его словам, весь мир желает скорейшего прекращения конфликта на Украине, который, по мнению Кирби, продолжается «слишком долго».

Он подчеркнул, что Россия якобы препятствует началу переговоров, не демонстрируя сигналов о готовности к ним.

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной прошел 29 марта в Турции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022