Реклама
Прямой эфир
Мир
В Стамбуле прогремел взрыв
Общество
Специалисты восстановили электроснабжение Энергодара
Происшествия
Житель Донецка пострадал от взрыва мины «Лепесток»
Общество
ФСБ указала на увеличение интенсивности обстрелов приграничной территории России
Мир
Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии
Мир
СМИ сообщили о нехватке топлива на 30% АЗС во Франции
Происшествия
В Херсоне прогремели не менее четырех взрывов
Мир
Welt узнал об открытии в Евросоюзе центров по обучению военных Украины
Происшествия
Около Мелитополя на трассе гражданского снабжения подорвали фугас
Общество
Хуснуллин сообщил о запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста
Происшествия
Радиотелебашня загорелась на северо-западе Москвы
Происшествия
Задержаны трое обвиняемых в нападении на инкассаторов в Орске

«Торпедо» и «Пари НН» сыграли вничью в матче РПЛ

0
Фото: ФК Торпедо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Торпедо» и «Нижний Новгород» не забили голов в матче 12-го тура «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ)

«Завязывают с алкоголем, а с пирожками — невозможно»
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев — о кулинарных предпочтениях, последних неудачах клуба и нервах Бородюка

Москвичи доигрывали вдесятером после удаления Равиля Нетфуллина. Полузащитник покинул поле на 75-й минуте, отмечает «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в таблице. Нижегородцы расположились на 10-й строчке и имеют в своем активе 13 очков.

В следующем туре «Торпедо» ждет игра с «Локомотивом», а «Пари НН» встретится с «Зенитом».

Ранее в этот день московский «Спартак» в матче РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счетом 5:2.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022