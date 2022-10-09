«Торпедо» и «Пари НН» сыграли вничью в матче РПЛ

«Торпедо» и «Нижний Новгород» не забили голов в матче 12-го тура «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ)

Москвичи доигрывали вдесятером после удаления Равиля Нетфуллина. Полузащитник покинул поле на 75-й минуте, отмечает «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в таблице. Нижегородцы расположились на 10-й строчке и имеют в своем активе 13 очков.

В следующем туре «Торпедо» ждет игра с «Локомотивом», а «Пари НН» встретится с «Зенитом».

Ранее в этот день московский «Спартак» в матче РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счетом 5:2.