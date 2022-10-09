В отношении незаконно проникших на место преступления репортеров CNN возбудили дело

Полиция Таиланда возбудила уголовное дело в отношении двух сотрудников американской телекомпании CNN, незаконно проникших в здание детского центра, где были убиты 24 ребенка. Об этом 9 октября сообщила на своем сайте газета Bangkok Post.

Заявителем выступила администрация района Утхайсаван в таиландской провинции Нонгбуалампху, где в четверг бывший сержант полиции Панья Кхамрап совершил нападение. Как указывалось, журналисты сняли репортаж непосредственно из помещения, где были убиты десятки людей. При этом в Сети распространилась фотография, как журналисты покидают территорию центра, которая оцеплена.

Исполнительный вице-президент CNN Майк Маккарти принес извинения за репортаж сотрудников, но отметил, что их доступ в помещение был законным. При этом репортаж был снят с сайта телекомпании. Расследование показало, что госслужащие, разрешившие журналистам пройти в здание детского центра, не имели на это полномочий.

В совершении преступления подозревают 47-летнюю австралийку Анну Корен и 34-летнего оператора Даниэла Ходжа из Великобритании. Они прибыли в Таиланд 6 октября и могли оставаться в стране до 19 ноября. При этом их работа в Таиланде исключалась, так как журналисты запросили туристические визы. В настоящее время их визы аннулированы.

Полиция не исключает выдвижения новых обвинений в адрес репортеров.

6 октября 36 человек погибли при нападении бывшего полицейского на детский центр в Таиланде. После атаки мужчина вернулся на пикапе Vigo в свой дом, застрелил жену и ребенка, после чего покончил жизнь самоубийством.

По предварительной информации, злоумышленник ранее был уволен со службы по причинам, связанным с наркотиками.