Энергоснабжение Энергодара, нарушенное два дня назад после артиллерийского обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ), восстановлено. Об этом 9 октября сообщила администрация города.

«Проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия», — отмечается в Telegram-канале администрации Энергодара.

Восстановление подачи воды и работы сотовой связи ожидается в ближайшее время.

8 октября украинские войска повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС (ЗАЭС) с энергосистемой Украины. ЗАЭС в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.

7 октября в Энергодаре произошел взрыв в районе расположенного на территории ТЭС распределительного устройства. В результате близлежащие районы остались без электричества. Восстановительные работы начались в тот же день.

Обстрелы объектов в Херсонской и Запорожской областях, а также в республиках Донбасса усилились на фоне проведения референдумов о вхождении в состав России.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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