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ФСБ указала на увеличение интенсивности обстрелов приграничной территории России

ФСБ: с октября украинские военные увеличили число обстрелов приграничной территории России
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Фото: ТАСС/Группа ВК «Климово_32»
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С начала октября число обстрелов Украиной приграничной территории России увеличилось. Об этом 9 октября сообщили в ФСБ.

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«За последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в Брянской, Курской и Белгородской областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении ФСБ.

В результате обстрелов погиб один местный житель. Пять человек, среди которых ребенок, получили ранения.

Разрушены две электроподстанции, два административных здания и 11 жилых домов. Кроме того, восемь пунктов пропуска через госграницу получили повреждения при обстрелах.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с разрушениями объектов гражданской инфраструктуры в Белгородской и Брянской областях из-за обстрелов ВСУ.

Обстрелы приграничной территории России украинскими военными начались в ответ на российскую спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Ключевые цели спецоперации — это денацификация и демилитаризация киевского режима. В Кремле подчеркивали, что Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре.

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