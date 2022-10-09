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Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии

Der Standart: Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии и может победить в первом туре
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Isabelle Ouvrard
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Действующий глава Австрии Александер Ван дер Беллен побеждает в первом туре выборов президента страны, сообщает издание Der Standart со ссылкой на экзит-поллы.

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Ван дер Беллен набирает на текущий момент около 55% голосов. Если данные подтвердятся, то он может переизбраться без проведения второго тура.

На втором месте кандидат от Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц, у него пока чуть меньше 18%.

Остальные кандидаты набрали менее 10%.

Выборы президента состоялись в Австрии 9 октября. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 17:00 по местному времени.

Ван дер Беллену 78 лет. Он возглавлял партию Зеленых с 1997-го по 2008-ой годы. В 2017 году стал президентом Австрии.

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