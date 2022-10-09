Задержаны трое обвиняемых в нападении на инкассаторов в Орске

Задержаны трое обвиняемых в нападении на работников службы инкассации почтовой сети в Орске. Об этом 9 октября говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, начальница почтового отделения вступила с нападавшими в преступный сговор. Она передала им информацию о расписании движения экипажей инкассации, в том числе маршрутный лист с суммами и адресами остановок в почтовых отделениях Орска. Также она обещала злоумышленникам спрятать их и полученное ими имущество в своем жилище.

В результате сговора были приобретены два пистолета системы ПМ, маски, спортивные сумки для перевозки денег, два велосипеда.

«В свою очередь, 64-летний житель города Орска, являющийся родственником данной сотрудницы почтовой связи, познакомил ее с одним из нападавших, с которым он ранее отбывал наказание в исправительном учреждении и, во исполнение отведенной ему роли, предоставил нападавшим личный автомобиль, на котором они скрылись после совершения преступления», — сказали в ведомстве.

34-летней начальнице почтового отделения из города Орска и 64-летнему местному жителю предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

«Следствием установлен и объявлен в розыск еще один нападавший, который скрылся от правоохранительных органов. Разыскиваемым является Кравченко Виталий Владимирович, 07.05.1979 г.р., житель Кемеровской области», — добавили в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.

7 октября в больнице Орска скончался тяжело раненный во время вооруженного нападения инкассатор. Нападение на инкассаторскую машину «Почты России» произошло утром того же дня. Один из инкассаторов получил огнестрельное ранение, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Спасти мужчину врачам не удалось.

В распоряжении «Известий» появилась запись с камер наблюдения, которые зафиксировали побег преступников с сумкой с деньгами.