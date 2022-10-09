В Санкт-Петербурге задержан убивший в ресторане мужчину житель Москвы

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе в ресторане «Европа». В результате инцидента погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 9 октября.

Источник «Известий» рассказывал, что убийство произошло вечером 8 сентября. Сначала между 31-летним жителем Москвы и 26-летним петербуржцем завязался конфликт, в результате чего москвич достал пистолет и начал стрелять в молодого человека.

Близкие пострадавшего вызвали ему такси до больницы, однако мужчина скончался в машине. Преступника удалось задержать ночью по горячим следам.

В настоящий момент в отношении москвича возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщили в пресс-службе.

13 сентября в Курской области задержали мужчину, который подозревается в двойном убийстве. Согласно информации СК РФ, мужчина около своего дома в селе Большое Долженково вступил в конфликт с мужчиной и женщиной. В ходе ссоры задержанный схватил ружье и застрелил пару. Потерпевшие скончались на месте.