В Кронштадте открыли памятник мореплавателю Литке

В Кронштадте в парке «Остров фортов» появился памятник русскому мореплавателю, исследователю Арктики Федору Литке. Об этом пишет ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Памятник установлен к 225-летнему юбилею адмирала.

Памятник выполнен из бронзы. Его высота — 4,6 м.

Скульптуру создала студия военных художников им. М.Б. Грекова.

Ранее, 12 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл памятник святому благоверному князю Александру Невскому в здании МИД РФ. Церемония была приурочена к 220-летию МИД и Дню памяти Александра Невского, который отмечает Русская православная церковь.