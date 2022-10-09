Жителям Брянской области пообещали теплую погоду в понедельник

В понедельник, 10 октября, жителей Брянской области ждет теплая погода. Об этом в воскресенье, 9 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Также ожидается переменная облачность. Ночью — небольшой дождь. Днем — преимущественно без осадков.

Ветер прогнозируется северный порывами до 10 м/с ночью и до 14 м/с днем.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +10 до +15 градусов.

Ранее, 7 октября, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ноябре жителям Северной столицы стоит ждать первого снега. Тогда же в город придут и первые морозы.