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Один человек пострадал в ДТП в Калуге

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Авария, в результате которой пострадал один человек, произошла в Калуге. Об этом пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 8 октября на улице Московской. Столкнулись два легковых авто — Renault и Kia. Кто именно получил травмы, не уточняется.

30 сентября сообщалось, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в результате ДТП пострадал 15-летний мотоциклист. Сообщалось, что 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 15-летний подросток.

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