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Синоптики рассказали о погоде в Тверской области на предстоящей неделе

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На предстоящей неделе в Тверскую область вернется солнечная погода. Об этом в воскресенье, 9 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Небольшой дождь ожидается лишь в среду, 12 октября.

Воздух в понедельник и во вторник прогреется до 13 градусов. Со среды регион ждет похолодание до +11.

В субботу, 15 октября, увеличится вероятность осадков. В воскресенье ожидается дождь.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области прогнозируют снегопады, которые продлятся в течение недели. Стабильная минусовая температура установится в регионе к 20 октября.

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