Синоптики рассказали о погоде в Тверской области на предстоящей неделе
На предстоящей неделе в Тверскую область вернется солнечная погода. Об этом в воскресенье, 9 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Небольшой дождь ожидается лишь в среду, 12 октября.
Воздух в понедельник и во вторник прогреется до 13 градусов. Со среды регион ждет похолодание до +11.
В субботу, 15 октября, увеличится вероятность осадков. В воскресенье ожидается дождь.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области прогнозируют снегопады, которые продлятся в течение недели. Стабильная минусовая температура установится в регионе к 20 октября.