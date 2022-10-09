Пенсионерка пострадала в ДТП в Республике Коми из-за пьяного водителя

В Печорском районе Республики Коми 73-летняя пенсионерка пострадала в ДТП с нетрезвым водителем. Об этом пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел накануне, 8 октября, в 21:35. Водитель автомобиля «ГАЗ» ехал по автодороге ФКУ ИК-49 – Печора, находясь в нетрезвом состоянии. На 1-м км участка дороги он не справился с управлением и съехал в кювет. В результате женщина, которая не была пристегнута, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом носа и повреждение шейного отдела позвоночника. Ее госпитализировали.

Водитель, который также не был пристегнут, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти и повредил шею. Он тоже попал в больницу.

30 сентября сообщалось, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в результате ДТП пострадал 15-летний мотоциклист. Сообщалось, что 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 15-летний подросток.