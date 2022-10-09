Один человек погиб при столкновении маломерных судов в Астраханской области

Два маломерных судна столкнулись в акватории реки Бахтемир у села Житное Икрянинского района Астраханской области. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональный следственный отдел на транспорте.

Инцидент произошел 7 октября в 14:00. Место происшествия осмотрели правоохранители. Они допросили водителя второго судна и назначили необходимые экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»).

24 сентября в Карелии из-за сильной волны перевернулся пассажирский катер. По предварительным данным, в лодке находились семь человек, включая ребенка пяти лет. Погибли четыре человека.