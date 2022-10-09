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WT сообщила о призыве конгрессменов США вывести войска из ОАЭ и Саудовской Аравии

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Группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, пишет газета The Washington Times (WT).

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Парламентарии-демократы Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд представили проект «Закона о напряженном партнерстве». Он, как пишет WT, предусматривает вывод американских войск вместе с системами ПВО.

«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ <..> является враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они решили встать на сторону России», — говорится в заявлении депутатов.

Страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки 5 октября. Отмечалось, что такие меры были приняты с целью «остановить падение цен на нефть, вызванное ослаблением мировой экономики».

После этого американские СМИ обрушились с критикой на президента США Джо Байдена.

В частности, The New York Times указала на провал Белого дома в выстраивании отношений с Саудовской Аравией, а Fox News предположил, что вскоре Байден вновь попытается отвести от себя вину из-за роста цен на бензин в США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне рассматривают варианты ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, однако подробности раскрывать не стал.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является не «победой России», а «победой здравого смысла».

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