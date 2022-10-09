Все ожидающие переправы из Крыма пассажиры автобусов отправились на Кубань

Все пассажиры автобусов, ожидавшие переправы из Крыма на Кубань, отправлены из Керчи либо на катерах, либо на пароме. Об этом сообщил 9 октября врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Автобусы, которые находились в очереди [на переправе из Крыма в Кубань], отправили [из Керчи]. Сейчас автобусов с пассажирами на территории Керчи нет. Некоторые пассажиры осуществили переправу катерами, которые работают на линии порт «Крым» — порт «Кавказ», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

По официальным данным СК, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас мост восстанавливают. До особого распоряжения по нему разрешили проезжать только на легковых автомобилях.

В основном сейчас задействованы паромные перевозки. В Минтрансе пообещали увеличить количество судов.