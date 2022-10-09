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Все ожидающие переправы из Крыма пассажиры автобусов отправились на Кубань

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Все пассажиры автобусов, ожидавшие переправы из Крыма на Кубань, отправлены из Керчи либо на катерах, либо на пароме. Об этом сообщил 9 октября врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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«Автобусы, которые находились в очереди [на переправе из Крыма в Кубань], отправили [из Керчи]. Сейчас автобусов с пассажирами на территории Керчи нет. Некоторые пассажиры осуществили переправу катерами, которые работают на линии порт «Крым» — порт «Кавказ», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

По официальным данным СК, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас мост восстанавливают. До особого распоряжения по нему разрешили проезжать только на легковых автомобилях.

В основном сейчас задействованы паромные перевозки. В Минтрансе пообещали увеличить количество судов.

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