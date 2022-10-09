Минтранс сообщил о планах привлечь дополнительные суда для паромных перевозок в Крыму

В настоящий момент ведется работа по привлечению дополнительного флота для паромных перевозок через Керченский пролив. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба Минтранса в Telegram-канале.

В министерстве отметили, что перевозки осуществляются бесплатно.

Большегрузные автомобили отправляются на пароме «Лаврентий» по маршруту «Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ». Кроме того, в постоянном режиме курсирует паром «Керченский-2».

Мэр Керчи Святослав Брусаков также сообщил, что готовятся к запуску большой паром «Мрия» и малый паром «Ейск».

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава.

9 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что до особого распоряжения движение по Крымскому мосту разрешено только легковым автомобилям.