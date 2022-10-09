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Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев
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Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев

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Фото: commons.wikimedia.org
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На 75-м году жизни скончался бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев. Об этом сообщил 9 октября врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Ушла легенда. Сегодня скончался Юрий Дегтерев. ‹...› Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России и наш футбол возродился. Почти все мечты сбылись, и футбол мы обязательно возродим, даже нет сомнений», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такие люди, как Дегтерев, ковали победы советского футбола. Пушилин подчеркнул, что весь «Союз гордился такими людьми и к футболистам Донбасса относились с уважением».

Врио главы ДНР выразил глубокие соболезнования родным и близким Дегтерева.

Дегтерев родился 5 октября в 1948 году. В 1961 году стал воспитанником донецкого «Шахтера». В составе этого футбольного клуба он провел всю карьеру.

В 1980 году стал обладателем Кубка СССР, на его счету два серебра и бронза чемпионата страны. В составе сборной СССР дважды становился чемпионом Европы среди юниоров (1966, 1967).

В 1977 году был он признан лучшим голкипером страны по версии журнала «Огонек». Также был удостоен звезды на Аллее славы ФК «Шахтер» возле стадиона «Донбасс Арена».

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