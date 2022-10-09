«Спартак» обыграл «Крылья Советов» на домашнем стадионе

Московский «Спартак» 9 октября в матче 12-го тура «Мир Российской Премьер-Лиги» (РПЛ) обыграл на домашнем стадионе команду «Крылья Советов» из Самары. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

«Крылья Советов» открыли счет в матче на шестой минуте голом Романа Ежова. Позже, на последних секундах первого тайма, «Спартак» сравнял счет, благодаря атаке Квинси Промеса.

Второй гол для «Спартака» забил Александр Соболев после перерыва на 50-ой минуте, однако уже на 56-ой игрок гостей Амар Рахманович снова сравнял счет (2:2).

Далее «Спартак» начал наращивать темп и забил еще три гола во второй половине матча: на 61-ой минуте снова отличился Александр Соболев, на 73-й — Руслан Литвинов, а на добавочной 95-ой — Квинси Промес.

««Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков)», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне воронежская команда «Факел» на домашнем стадионе сыграла вничью с петербургским «Зенитом». Матч завершился со счетом 1:1.