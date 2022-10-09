Британский миллиардер пообещал назло Путину не отапливать зимой свой особняк

Британский миллиардер Джон Кодвелл решил не отапливать предстоящей зимой свой особняк, чтобы президент России Владимир Путин получил «меньше долларов», сообщает 9 октября газета Mirror.

«Я знаю, что у нас топливный кризис и все обеспокоены, что мы должны меньше использовать энергоносители. Я намерен на практике осуществить то, что я проповедую. Я собираюсь обогреть одну комнату, в которой мы будем жить, а 98% дома останется холодными», — приводит издание слова Кодвелла.

По его словам, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине. Таким образом, миллиардер пообещал не отапливать дом, чтобы «Путин получил чуть меньше долларов».

Весной еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер потребовала от европейцев и их детей не мыться долго в душе назло России и Путину, а также при выключении воды приговаривать: «Получи, Путин».

После этого российский сенатор Алексей Пушков рекомендовал европейцам не смывать в туалете назло Путину.

Позже и другие европейские политики начали вносить свои предложения по экономии воды и энергии из-за энергокризиса в Евросоюзе.

В частности, в середине августа премьер-министр Баден-Вюртемберга (ФРГ) Винфрид Кречман предложил заменить душ на обтирание влажной тряпкой.

Проблемы в Евросоюзе начались после введения нескольких пакетов санкций в отношении России из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Кроме того, часть европейских стран взяли курс на отказ от энергоресурсов из России. Как следствие во многих государствах ЕС выросли цены на электричество, продукты и фиксируется рекордная инфляция.