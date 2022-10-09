Появились подробности о заказе взорвавшейся на Крымском мосту фуры

Водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры получил заказ на перевозку груза 6 октября. Информация об этом 9 октября поступила «Известиям».

Фура зарегистрирована на 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова. На ней работал его дядя по имени Махир. Мужчина занимался грузоперевозками, а свидетельство об индивидуальном предпринимательстве было оформлено на его супругу Наибу.

По некоторым данным источника, 6 октября водитель получил заказ от фирмы «ТЭК-34» на перевозку упаковочной пленки из Армавира (Краснодарский край) в Симферополь. Общий вес груза составлял 21 т.

За работу водителю должны были перевести на банковскую карту 48 тыс. рублей, следует из имеющихся документов.

Махир до сих пор не вышел на связь с близкими, однако они надеются, что в момент взрыва его не было за рулем грузовика.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Позднее в Следственном комитете России сообщили, что данные грузового автомобиля и его собственника установлены. По данным источника «Известий», на мосту взорвался автомобиль марки International ProStar с кубанскими госномерами.

По официальным данным СК, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

После произошедшего президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Тогда же Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста.