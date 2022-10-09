Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтранс сообщил о планах привлечь дополнительные суда для паромных перевозок в Крыму
Мир
Читатели турецкой газеты посоветовали Зеленскому не провоцировать конфликты с РФ
Общество
Путин 10 октября проведет совещание с Совбезом
Общество
Временно проезд по Крымскому мосту разрешили только для легковых автомобилей
Мир
Молдавская партия «Шор» потребовала отставки отставки главы МИД
Мир
МО Турции сообщило о выходе 17 судов с зерном из украинских портов
Происшествия
Четыре человека пострадали в Энергодаре в результате обстрела со стороны ВСУ
Общество
Туроператоры начали получать новые заявки на отдых в Крыму
Общество
Синоптик пообещал золотую осень в Центральной России еще неделю
Спорт
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» на домашнем стадионе
Общество
Умер бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев
Общество
На Мамаевом Кургане провели реконструкцию боя за Сталинград

Появились подробности о заказе взорвавшейся на Крымском мосту фуры

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры получил заказ на перевозку груза 6 октября. Информация об этом 9 октября поступила «Известиям».

Берег правых: движение по Крымскому мосту постепенно восстанавливается
Как организуют снабжение полуострова после ЧП

Фура зарегистрирована на 25-летнего жителя Краснодара Самира Юсубова. На ней работал его дядя по имени Махир. Мужчина занимался грузоперевозками, а свидетельство об индивидуальном предпринимательстве было оформлено на его супругу Наибу.

По некоторым данным источника, 6 октября водитель получил заказ от фирмы «ТЭК-34» на перевозку упаковочной пленки из Армавира (Краснодарский край) в Симферополь. Общий вес груза составлял 21 т.

За работу водителю должны были перевести на банковскую карту 48 тыс. рублей, следует из имеющихся документов.

Махир до сих пор не вышел на связь с близкими, однако они надеются, что в момент взрыва его не было за рулем грузовика.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной части сооружения, произошло утром 8 октября.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

Позднее в Следственном комитете России сообщили, что данные грузового автомобиля и его собственника установлены. По данным источника «Известий», на мосту взорвался автомобиль марки International ProStar с кубанскими госномерами.

По официальным данным СК, в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

После произошедшего президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Тогда же Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022