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Читатели турецкой газеты посоветовали Зеленскому не провоцировать конфликты с РФ

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Читатели турецкого издания Haber 7 обсуждают заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы угрозах со стороны России ядерным оружием.

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Ранее, 6 октября, Зеленский заявил в интервью Би-би-си, что «российские угрозы представляют собой риск для всей планеты».

Некоторые из читателей указали, что виновником таких заявлений является сам украинский президент.

«Наконец Зеленский реально зачесался. Ведь всё из-за его ошибок», — написал один из комментаторов.

«Жалко Зеленского, США не только помогают оружием, но и тайно связываются с Россией», — заявил другой.

Некоторые из пользователей считают, что реальной угрозой в ядерном вопросе являются США.

«Единственный выход здесь — оттолкнуть США. Они могут начать войну где угодно», — считает комментатор.

«США используют Запад как пешку против России. Он сильно пострадает из-за их действий», — возмутился один из читателей.

Юзеры также отметили, что для решения вопроса Украине необходимо пойти на компромисс с Россией.

«Если так, то почему вы продолжаете провоцировать этот конфликт? Правильный выбор — это пойти на компромисс с Россией», — написал один из пользователей.

6 октября Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» удары по России, однако вскоре пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что Зеленский должен искать возможность диалога с Россией, а не «разглагольствовать» о применении ядерного оружия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают необходимость проведения специальной военной операции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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