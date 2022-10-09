Молдавская партия «Шор» потребовала отставки отставки главы МИД

Оппозиционная молдавская партия «Шор» потребовала отставки главы МИД страны Нику Попеску за отсутствие реакции на нападение на посольство России в Кишиневе. Об этом 9 октября в Telegram-канале политсилы написал Илан Шор.

По его словам, акт вандализма не вызвал реакции молдавских властей.

«Необходимо немедленно скорректировать политический курс страны. Для начала — отправить в отставку главу МИД Попеску, который оказался глух и нем по отношению вандалам. Мы решительно требуем отставки этого чиновника, который открыто работает против собственной страны», — написал политик.

Поведение властей заставляет подозревать нынешнее временное руководство страны в сочувствии и поддержке действий вандалов. При этом Кишинев экономически, энергетически и политически зависит от Москвы, напомнил Шор.

Кишинев не денонсировал договор о стратегическом партнерстве между Молдавией и РФ, поэтому власти обязаны отреагировать на инцидент, заключил Шор.

8 октября посольство России направило ноту Молдавии из-за враждебной акции у дипмиссии. Как отмечалось, в ходе протестной акции в Кишиневе была совершена попытка проникновения в российское посольство.

В тот же день полиция задержала сорокалетнего мужчину, бросавшего петарды во двор посольства РФ в Кишиневе накануне. 6 октября он повредил здание выстрелами петард и нанес оскорбительные надписи на ограждение. Подозреваемому предъявлены обвинения в хулиганстве.