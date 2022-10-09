МО Турции сообщило о выходе 17 судов с зерном из украинских портов

Семнадцать наполненных зерном судов вышли из портов Украины в выходные в рамках продуктовой сделки. Об этом сообщили 9 октября в минобороны Турции.

«Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в безопасном режиме. Вчера и сегодня с зерном отправились 17 судов», — сообщило ведомство в Twitter.

6 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что объем продовольствия, вывезенного из украинских портов благодаря зерновому коридору, превысил 6 млн т.

При этом 3 октября глава конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан сообщила, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. Она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

До этого, 27 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с поставками продовольствия беднейшим странам мира не меняется. Это, по мнению главы государства, является «сплошным надувательством» со стороны Запада. По словам Путина, по состоянию на 23 сентября из 203 судов, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

8 сентября Эрдоган также отмечал, что украинское зерно направляют не в беднейшие страны, а на территорию Евросоюза.

Кроме того, 26 августа в МИД РФ заявили, что география движения судов, которые отправились из черноморских портов Украины, не соотносится с задачами ООН в помощи странам Азии и Африки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.