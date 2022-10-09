Четыре человека пострадали в Энергодаре в результате обстрела со стороны ВСУ

Четыре мирных жителя Энергодара получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщается в Telegram-канале администрации города.

«8 октября украинские каратели совершили артиллерийский обстрел пляжа и Парка Победы города Энергодара», — отмечается в сообщении.

Пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести.

Специалисты восстанавливают системы энергоснабжения города и ближайших окрестностей, которое было нарушено в пятницу из-за повреждения распределительного устройства Запорожской ТЭС при украинском обстреле с украинской стороны.

8 октября украинские войска повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС (ЗАЭС) с энергосистемой Украины. Станция в автоматическом режиме перешла на работу дизель-генераторов.

Линия электропередачи, подающая энергию для шестого энергоблока ЗАЭС, была повреждена в результате обстрела 6 октября.

Днем ранее президент России Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, подписав соответствующий указ. Кабмину РФ до 2028 года необходимо установить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности АЭС.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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