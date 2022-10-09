Туроператоры начали получать новые заявки на отдых в Крыму. Об этом сообщили 9 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там отметили, что в субботу после произошедшего на Крымском мосту ЧП наблюдалось достаточно много аннуляций запланированных туров, однако только на ближайшие даты. Всего, по данным АТОР, было отменено не более 25% путешествий.

Так, по словам замдиректора компании «Мультитур» Маргариты Назаровой, в воскресенье ситуация нормализовалась и всплеска запросов на аннуляции уже не наблюдается.

Также, по данным туроператоров, россияне не отказываются от поездок на ноябрьские праздники и новогодние каникулы.

Кроме того, в АТОР сообщили, что заезды и выезды туристов из Крыма осуществляются в плановом порядке.

«Тем, кто должен был уехать в субботу, отдых был продлен. Сегодня туристы уже имеют возможность покинуть полуостров, так как частично движение транспорта восстановлено. Многие туристы, которые должны были выезжать в воскресенье, отправляются домой на поездах и автомобилях», — добавили в ассоциации.

Ранее в воскресенье в Минтрансе РФ заявили, что в настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил в свою очередь принять все необходимые меры для поддержки туристов из российских регионов, находящихся сейчас в Крыму.

ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября — на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По информации главы республики Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

К вечеру по Крымскому мосту возобновили и движение легковых автомобилей, но с их досмотром. Также работает паромная переправа в Крым.

По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.