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WSJ узнала о возобновлении производства британских гаубиц M777

WSJ: на фоне спецоперации вырос спрос на британские гаубицы M777
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Royce Dorman
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Британская компания BAE Systems PLC рассматривает возможность возобновления производства гаубиц M777 на фоне повышенного интереса к ним из-за спецоперации РФ на по защите Донбасса. Об этом 9 октября сообщает газета Wall Street Journal.

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В настоящее время производство M777 сворачивается, однако ряд стран заявили о желании купить данное вооружение.

«Компания проводит переговоры относительно возобновления (производства) с армией США, которая осуществляет программу создания оружия. Любые зарубежные продажи должно утверждать правительство США», — говорится в публикации.

Как отметили в BAE Systems, на возобновление производства в полном объеме потребуется от 30 до 36 месяцев, так как компании нужны новые поставщики титанового материала и легких компонентов оружия.

По данным газеты, заинтересованность в покупке М777 проявили страны Центральной Европы.

7 октября в посольстве России в Лондоне указали, что власти западных стран отказываются признавать возрастающие угрозы в результате поставок Киеву летальных вооружений. Посольство обратилось к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО с призывом остановить поставки западного вооружения для нужд украинских войск.

5 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также предупредил Вашингтон о том, что поставки дальнобойного оружия Киеву вызовут адекватные ответные меры со стороны России.

1 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили огневой взвод американских гаубиц М777 ВСУ в Херсонской области. Тогда же в районе Антоновского моста были сбиты две противолокационные ракеты производства США.

В конце августа российские военные уничтожили базу украинских националистов в Днепропетровской области, на которой хранились снаряды к американским гаубицам M777 и реактивные системы залпового огня HIMARS.

26 августа Минобороны России сообщило об уничтожении гаубицы M777, из которой велся огонь по Запорожской АЭС. Ее позиция была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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