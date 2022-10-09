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Песков назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти «победой здравого смысла»
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Песков назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти «победой здравого смысла»

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является не «победой России», а «победой здравого смысла». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября в программе «Москва. Кремль.Путин».

«Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», — сказал он.

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По словам Пескова, принятое ОПЕК+ решение о снижении добычи уровня нефти стало результатом работы стран, занимающих в картеле ответственную позицию. Это дает возможность балансировки «беспредела, который устраивают американцы», добавил он.

Как подчеркнул представитель Кремля, США хотят протолкнуть свои решения любой ценой и пытаются манипулировать запасами нефти, выбрасывая их на мировой рынок, но такая игра не приведет ни к чему хорошему.

Вашингтон пытается протолкнуть свои решения, пусть даже ценой дестабилизации мирового энергетического рынка, напомнил Песков.

В ряде случаев, «эти решения частично были всё-таки приняты Евросоюзом в последнем пакете санкций, о введении неких потолков цен и так далее», продолжил Песков.

«В целом то, что президенту [Владимиру Путину] удалось наладить взаимоуважительные отношения [с Саудовской Аравией и ОАЭ], которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты», — подчеркнул он.

7 октября американская газета The Washington Times сообщила, что группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

6 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает варианты ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Страны ОПЕК+ приняли соответствующее решение 5 октября. Отмечалось, что такие меры были приняты с целью «остановить падение цен на нефть, вызванное ослаблением мировой экономики».

После этого Байден заявил, что его разочаровало «недальновидное» решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Он отметил, что намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что такое решение необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

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