Журналист показал последствия обстрела ВСУ школы в Донецке

Журналист «Известий» Даниил Емельянов в воскресенье, 9 октября, показал последствия обстрела центра Донецка вооруженными силами Украины (ВСУ).

«С самого утра воскресенья украинские военные ведут хаотичный обстрел центральных районов Донецка, под удар попала школа № 7», — рассказал он.

Как журналисту рассказали очевидцы, одна из выпущенных по Калининскому району города ракет не взорвалась, но боеприпас, сдетонировавший рядом со школой, нанес зданию значительные повреждения.

Как видно на кадрах, у здания выбиты оконные рамы, разбиты стекла. Территория около учебного заведения усыпана осколками и фрагментам рам. Жертв удалось избежать, добавил Емельянов.

ВСУ вели обстрелы четырех районов Донецка, было выпущено около 15 снарядов калибра 155 мм.

За последние сутки на территории Донецкой Народной Республики при обстрелах ВСУ погибли три человека, еще шесть получили ранения.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».